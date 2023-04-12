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У Київській області загинула 12-річна дівчинка: що відомо

12 квітня 2023 12:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області загинула 12-річна дівчинка: що відомо
Будинок, у якому знайшли дитину без ознак життя. Фото: поліція Київщини
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У селі Стрітівка Обухівського району Київської області загинула 12-річна дитина. Правоохоронці з'ясовують обставини смерті дівчинки.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Деталі

Про трагічний випадок у селі Стрітівка повідомила мати дитини. Вона знайшла дівчинку без ознак життя на горищі будинку. За попередніми даними, причиною смерті міг бути суїцид. 

Працівники поліції Київської області закликають батьків приділяти особливу увагу вихованню та дозвіллю дітей.

"Шановні батьки, пам’ятайте, небезпека завжди поруч і, як правило, спрацьовує там, де є легковажність і безвідповідальність. Будьте уважні та не залишайте своїх дітей наодинці в критичних ситуаціях. Приділяйте однакову увагу усім дітям в родині", — наголосили в поліції.

Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня понад 1411 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Ювенальні прокурори розповіли, що 467 дітей загинули.

Також ми писали, що 31 березня, російські війська обстріляли Авдіївку на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, серед них — 5-місячна дитина.

Додамо, у понеділок, 10 квітня, додому на Херсонщину повернули 24 дитини, яких незаконно утримували російські окупанти. Дітей годинами допитували росіяни і змушували зніматись у пропагандистських репортажах.

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