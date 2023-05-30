В Киевской области сбили все дроны, но обломки ранили семерых человек

На месте попадания обломков. Фото: Новини.LIVE

Пять человек пострадали от обломков сбитых российских дронов, атаковавших столичный регион. Инфраструктура получила незначительные повреждения, в частности, были иссечены фасады многоэтажек,

Об этом сообщают Киевская областная военная администрация и глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

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Успех ПВО и падение обломков

Во время утренней воздушной тревоги и дроновой атаки в Киевскую область успешно отработала украинская противовоздушная оборона.

Ни одного попадания российских беспилотников на территории региона не зафиксировано.

Впрочем, обломки нанесли повреждения нескольким многоэтажкам — были выбиты окна на иссеченные фасады.

В одном из домов произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. В частности, горел травяной настил. Кроме того, обломки повредили несколько автомобилей.

Пострадавшие украинцы

По последней информации, от падения обломков российских дронов пострадали пять человек. Двое из них пришлось госпитализировать.

Известно, что у людей диагностировали осколочные ранения, травмы головы и ушибы.

Обновлено в 10:15

По обновленной информации от главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, пострадавших от обломков российских беспилотников уже семеро. Все раненые, кроме одного человека, зафиксированы в Голосеевском районе именно там, где обломки ударили в многоэтажку.

Один человек, к сожалению, погиб.

Напомним, сегодня ночью россияне совершили массированную атаку на столицу по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около трех часов. В небе над Киевом уничтожили 20 "шахедов".

Новини.LIVE опубликовали фоторепортаж с места падения сбитых во время очередной российской воздушной атаки на столицу беспилотников.

Добавим, что за прошедшие сутки оккупанты дважды массированно ударили по территории Украины. В целом противник нанес 62 авиационных удара и совершил 54 обстрела из РСЗО.