У Київській області збили всі дрони, але уламки поранили сімох людей

На місці влучання уламків. Фото: Новини.LIVE

П’ятеро людей постраждали від уламків збитих російських дронів, які атакували столичний регіон. Інфраструктура отримала незначні пошкодження, зокрема, були посічені фасади багатоповерхівок,

Про це повідомляють Київська обласна військова адміністрація та очільник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

Читайте також:

Успіх ППО і падіння уламків

Під час ранкової повітряної тривоги та дронової атаки на Київську область успішно відпрацювала українська протиповітряна оборона.

Жодного влучання російських безпілотників на території регіону не зафіксовано.

Втім, уламки завдали пошкоджень кільком багатоповерхівкам — були вибиті вікна на посічені фасади.

У одному із будинків сталася пожежа, яка була оперативно ліквідована. Зокрема, горів трав’яний настил. Крім того, уламки пошкодили кілька автомобілів.

Постраждалі українці

За останньою інформацією, від падіння уламків російських дронів постраждало п’ятеро осіб. Двох із них довелося госпіталізувати.

Відомо, що у людей діагностували осколкові поранення, травми голови і забої.

Оновлено о 10:15

За оновленою інформацією від голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, постраждалих від уламків російських безпілотників уже семеро. Усі поранені, крім однієї людини, зафіксовані у Голосіївському районі, саме там, де уламки вдарили у багатоповерхівку.

Одна людина, на жаль, загинула.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни здійснили масовану атаку на столицю з різних напрямків, у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже три години. У небі над Києвом знищили 20 "шахедів".

Новини.LIVE опублікували фоторепортаж з місця падіння збитих під час чергової російської повітряної атаки на столицю безпілотників.

Додамо, що упродовж минулої доби окупанти двічі масовано ударили по території України. Загалом противник завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з РСЗВ.