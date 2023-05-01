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В Киевской области обнаружили обломки реактивного снаряда "Ураган"

1 мая 2023 13:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области обнаружили обломки реактивного снаряда "Ураган"
Взрывотехник рядом с частью реактивного снаряда "Ураган". Фото: t.me/andrii_nebytov/1253
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Вышгородском районе Киевской области обнаружили часть реактивного снаряда "Ураган". Специалисты изъяли очередное доказательство агрессии российских оккупантов.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

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"На днях о находке сообщил местный житель. Специалисты осмотрели и изъяли очередное доказательство преступлений, совершенных российскими солдатами против жителей области", — рассказал Небитов.

Работники полиции Киевской области
Взрывотехник и полицейский на месте происшествия. Фото: t.me/andrii_nebytov/1253
Осколки российского снаряда "Ураган"
Часть российского снаряда "Ураган". Фото: t.me/andrii_nebytov/1253

Небитов призвал украинцев в случае обнаружения подозрительных предметов сразу обращаться в полицию.

Напомним, ночная атака на Киев производилась одновременно и крылатыми ракетами, и беспилотниками. Вся русская воздушная военная техника в столичном регионе была уничтожена системой ПВО.

Также мы писали, что сегодня ночью, 1 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Они выпустили около 20 ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Добавим, Российская Федерация продолжает производить ракеты, однако очень медленно. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что технологическое оружие быстро сделать нельзя.

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