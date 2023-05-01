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У Київській області знайшли уламки реактивного снаряду "Ураган"

1 травня 2023 13:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області знайшли уламки реактивного снаряду "Ураган"
Вибухотехнік поряд з частиною реактивного снаряда "Ураган". Фото: t.me/andrii_nebytov/1253
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Вишгородському районі Київської області знайшли частину реактивного снаряда "Ураган". Фахівці вилучили черговий доказ агресії російських окупантів. 

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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"Днями про знахідку повідомив  місцевий житель. Фахівці оглянули та вилучили черговий доказ злочинів, вчинених російськими солдатами проти жителів області", — розповів Нєбитов.

Работники полиции Киевской области
Вибухотехнік та поліцейський на місці події. Фото: t.me/andrii_nebytov/1253
Осколки российского снаряда "Ураган"
Частина російського снаряда "Ураган". Фото: t.me/andrii_nebytov/1253

Нєбитов закликав українців у разі виявлення підозрілих предметів, одразу звертатися до поліції.

Нагадаємо, нічна атака на Київ здійснювалася одночасно і крилатими ракетами, і безпілотниками. Уся російська повітряна військова техніка в столичному регіоні була знищена системою ППО.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 1 травня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Вони випустили майже 20 ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Додамо, Російська Федерація продовжує виготовляти ракети, однак дуже повільно. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що технологічну зброю швидко зробити не можна.

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