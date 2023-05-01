У Київській області знайшли уламки реактивного снаряду "Ураган"
У Вишгородському районі Київської області знайшли частину реактивного снаряда "Ураган". Фахівці вилучили черговий доказ агресії російських окупантів.
Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Уламки снаряда "Ураган" в Київській області
"Днями про знахідку повідомив місцевий житель. Фахівці оглянули та вилучили черговий доказ злочинів, вчинених російськими солдатами проти жителів області", — розповів Нєбитов.
Нєбитов закликав українців у разі виявлення підозрілих предметів, одразу звертатися до поліції.
Нагадаємо, нічна атака на Київ здійснювалася одночасно і крилатими ракетами, і безпілотниками. Уся російська повітряна військова техніка в столичному регіоні була знищена системою ППО.
Також ми писали, що сьогодні вночі, 1 травня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Вони випустили майже 20 ракет повітряного базування Х-101/Х-555.
Додамо, Російська Федерація продовжує виготовляти ракети, однак дуже повільно. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що технологічну зброю швидко зробити не можна.