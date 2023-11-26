В Киевской ОВА сообщили, как завтра будут работать школы

Дети идут в школу зимой. Фото: viche.ck.ua

В понедельник, 27 ноября, в связи с ожидаемыми сильными снегопадами, школы в Киевской области будут функционировать в режиме онлайн-обучения. Однако детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

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Сообщается, что это решение было принято во время срочного совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям и вопросам безопасности.

Согласно прогнозам метеорологов, ожидается ухудшение погодных условий. Интенсивные снегопады могут привести к трудностям в движении транспорта на дорогах.

"Мы предпринимаем эти меры заблаговременно, чтобы избежать транспортного коллапса и обеспечить возможность дорожным службам оперативно очистить дороги в случае снегопада", — говорится в сообщении Киевской ОВА.

При этом здесь призвали всех жителей Киевской области оставаться дома, если есть такая возможность, и не подвергать себя риску из-за непогоды.

Сообщение о работе школ 27 ноября. Фото: скриншот

Напомним, что киевским школам порекомендовали в понедельник, 27 ноября, учиться в смешанном формате. Это связано с ухудшением погодных условий, в частности, со снегопадом.