Киевским школам 27 ноября рекомендуют учиться в смешанном формате — что случилось

Школьники на школьном дворе. Фото: Reuters

Киевским школам порекомендовали в понедельник, 27 ноября, учиться в смешанном формате. Это связано с ухудшением погодных условий, в частности, со снегопадом.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Читайте также:

Рекомендации для школ от КГГА

В Киевском городском совете порекомендовали киевским школам 27 ноября учиться в смешанном формате из-за прогнозируемого снегопада.

"Для учеников, которые будут находиться в заведении общего среднего образования, будет организован очный формат обучения. Для тех учеников, которые из-за погодных условий останутся дома, — дистанционный", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято во время заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве подчеркнули, что общеобразовательные учебные заведения будут работать офлайн, а решение, отправлять ли туда детей или оставить их дома, принимают родители. В то же время детские сады будут работать в обычном режиме.

Напомним, 26-27 ноября из-за сильных снегопадов и гололедицы на дорогах в Киеве, въезд в город крупногабаритного транспорта будет ограничен. Кроме того, местных водителей призывают не выезжать в город на авто без необходимости.

Также жителей Киева предупредили о возможных отключениях света. Это может произойти из-за непогоды.