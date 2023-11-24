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Киевским школам 27 ноября рекомендуют учиться в смешанном формате — что случилось

24 ноября 2023 16:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Киевским школам 27 ноября рекомендуют учиться в смешанном формате — что случилось
Школьники на школьном дворе. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Киевским школам порекомендовали в понедельник, 27 ноября, учиться в смешанном формате. Это связано с ухудшением погодных условий, в частности, со снегопадом.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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В Киевском городском совете порекомендовали киевским школам 27 ноября учиться в смешанном формате из-за прогнозируемого снегопада.

"Для учеников, которые будут находиться в заведении общего среднего образования, будет организован очный формат обучения. Для тех учеников, которые из-за погодных условий останутся дома, — дистанционный", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято во время заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве подчеркнули, что общеобразовательные учебные заведения будут работать офлайн, а решение, отправлять ли туда детей или оставить их дома, принимают родители. В то же время детские сады будут работать в обычном режиме.

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Напомним, 26-27 ноября из-за сильных снегопадов и гололедицы на дорогах в Киеве, въезд в город крупногабаритного транспорта будет ограничен. Кроме того, местных водителей призывают не выезжать в город на авто без необходимости.

Также жителей Киева предупредили о возможных отключениях света. Это может произойти из-за непогоды.

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