Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской ОВА рассказали детали аварии в укрытии школы arrow

В Киевской ОВА рассказали детали аварии в укрытии школы

22 декабря 2023 18:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киевской ОВА рассказали детали аварии в укрытии школы
Обвал потолка в школе Киева. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В одной из столичных школ в Соломенском районе прорвало часть подвесного потолка из-за прорыва батареи отопления. В этот момент в бомбоубежище находились школьники и работники заведения, ведь в Киеве звучала воздушная тревога.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Читайте также:

КОВА об инциденте в укрытии школы

"Во время воздушной тревоги, в укрытии одной из школ Соломенского района сорвало вентиль батареи отопления. Потолок в данном укрытии типа "армстронг" — с легкими плитами, которые быстро впитали в себя воду и набухли. Вследствие значительного увеличения веса з счет воды обвалился сегмент подвесного потолка", — говорится в сообщении.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Специалисты проводят обследование и готовят укрытие к ремонту.

"Подрядная организация обязуется к утру понедельника устранить последствия аварии. Работы проведут за внебюджетные средства", — добавляют в КОВА.

null
Информация об аварии в укрытии. Фото: скриншот

Обвал потолка в укрытии школы

Напомним, 21 декабря в укрытии одной из школ Киева во время воздушной тревоги произошел обвал потолка из-за прорыва трубы. В настоящее время устанавливаются причины и детали инцидента.

Как известно, недавно в этом бомбоубежище один из благотворительных фондов производил ремонт.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме