В Киевской ОВА рассказали детали аварии в укрытии школы

Обвал потолка в школе Киева. Фото: скриншот с видео

В одной из столичных школ в Соломенском районе прорвало часть подвесного потолка из-за прорыва батареи отопления. В этот момент в бомбоубежище находились школьники и работники заведения, ведь в Киеве звучала воздушная тревога.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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КОВА об инциденте в укрытии школы

"Во время воздушной тревоги, в укрытии одной из школ Соломенского района сорвало вентиль батареи отопления. Потолок в данном укрытии типа "армстронг" — с легкими плитами, которые быстро впитали в себя воду и набухли. Вследствие значительного увеличения веса з счет воды обвалился сегмент подвесного потолка", — говорится в сообщении.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Специалисты проводят обследование и готовят укрытие к ремонту.

"Подрядная организация обязуется к утру понедельника устранить последствия аварии. Работы проведут за внебюджетные средства", — добавляют в КОВА.

Информация об аварии в укрытии. Фото: скриншот

Обвал потолка в укрытии школы

Напомним, 21 декабря в укрытии одной из школ Киева во время воздушной тревоги произошел обвал потолка из-за прорыва трубы. В настоящее время устанавливаются причины и детали инцидента.

Как известно, недавно в этом бомбоубежище один из благотворительных фондов производил ремонт.