У Київській ОВА розповіли деталі аварії в укритті школи

Обвал стелі в школі Києва. Фото: скриншот з відео

В одній зі столичних шкіл у Солом'янському районі прорвало частину підвісної стелі через прорив батареї опалення. У цей момент в бомбосховищі перебували школярі та працівники закладу, адже в Києві лунала повітряна тривога.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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КОВА про інцидент в укритті школи

"Під час повітряної тривоги, в укритті однієї із шкіл Соломʼянського району зірвало вентиль батареї опалення. Стеля в даному укритті типу "армстронг" — з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок значного збільшення ваги за рахунок води, обвалився сегмент підвісної стелі", — йдеться у повідомленні.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі, фахівці проводять обстеження та готують укриття до ремонту.

"Підрядна організація зобовʼязується до ранку понеділка усунути наслідки аварії. Роботи проведуть за позабюджетні кошти", — додають у КОВА.

Інформація про аварію в укритті. Фото: скриншот

Обвал стелі в укритті школи

Нагадаємо, 21 грудня в укритті однієї зі шкіл Києва під час повітряної тривоги стався обвал стелі через прорив труби. Наразі встановлюються причини та деталі інциденту.

Як відомо, нещодавно в цьому бомбосховищі один з благодійних фондів проводив ремонт.