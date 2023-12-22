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У Київській ОВА розповіли деталі аварії в укритті школи

22 грудня 2023 18:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Київській ОВА розповіли деталі аварії в укритті школи
Обвал стелі в школі Києва. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В одній зі столичних шкіл у Солом'янському районі прорвало частину підвісної стелі через прорив батареї опалення. У цей момент в бомбосховищі перебували школярі та працівники закладу, адже в Києві лунала повітряна тривога. 

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. 

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"Під час повітряної тривоги, в укритті однієї із шкіл Соломʼянського району зірвало вентиль батареї опалення. Стеля в даному укритті типу "армстронг" — з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок значного збільшення ваги за рахунок води, обвалився сегмент підвісної стелі", — йдеться у повідомленні. 

 

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. 

Наразі, фахівці проводять обстеження та готують укриття до ремонту. 

"Підрядна організація зобовʼязується до ранку понеділка усунути наслідки аварії. Роботи проведуть за позабюджетні кошти", — додають у КОВА. 

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Інформація про аварію в укритті. Фото: скриншот

Обвал стелі в укритті школи

Нагадаємо, 21 грудня в укритті однієї зі шкіл Києва під час повітряної тривоги стався обвал стелі через прорив труби. Наразі встановлюються причини та деталі інциденту. 

Як відомо, нещодавно в цьому бомбосховищі один з благодійних фондів проводив ремонт.

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