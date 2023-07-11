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В Киевской ОВА отреагировали на ночную атаку РФ беспилотниками

11 июля 2023 10:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской ОВА отреагировали на ночную атаку РФ беспилотниками
Последствия ночной атаки россиян в Киевскую область. Фото: полиция Киевщины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В ночь на 11 июля россияне в очередной раз пытались атаковать украинскую территорию. В этот раз российские военные применили беспилотник, однако украинские Силы ПВО сбили все БпЛА.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

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По словам начальника КОВА, попаданий не зафиксировано, к счастью, обошлось без пострадавших.

"В двух районах Киевщины в результате падения обломков повреждены жилые дома. В частности, 12 частных домов и один многоэтажный. Повреждения незначительны: выбиты окна, двери, иссечены фасады, крыши. Кроме того, в результате падения обломков в нескольких местах зафиксировано возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

Оперативники продолжают ликвидировать последствия атаки.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 11 июля Россия атаковала Киев и область "Шахедами". Силы ПВО сбили все цели, впрочем, обломки дронов-камикадзе упали на территории области.

Добавим, что длится 503 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА типа "Shahed" . Все вражеские беспилотники были уничтожены.

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