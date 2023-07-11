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У Київській ОВА відреагували на нічну атаку РФ безпілотниками

11 липня 2023 10:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Київській ОВА відреагували на нічну атаку РФ безпілотниками
Наслідки нічної атаки росіян на Київщину. Фото: поліція Київщини
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У ніч проти 11 липня росіяни вчергове намагались атакувати українську територію. Цього разу російські військові застосували безпілотник, однак українські Сили ППО збили всі БпЛА.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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За словами начальника КОВА, влучань не зафіксовано, на щастя, обійшлося без постраждалих.

"У двох районах Київщини внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки. Зокрема, 12 приватних будинків та один багатоповерховий. Пошкодження незначні: вибиті вікна, двері, посічені фасади, дахи. Крім того, внаслідок падіння уламків у декількох місцях зафіксовано загорання травʼяного настилу. Пожежі ліквідовано", — йдеться в повідомленні.

Оперативники продовжуються ліквідовувати наслідки атаки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що У ніч на 11 липня Росія атакувала Київ та область "Шахедами". Сили ППО збили всі цілі, втім уламки дронів-камікадзе впали на території області.

Додамо, що триває 503 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА типу "Shahed". Усі ворожі безпілотники були знищені.

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