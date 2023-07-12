Воздушная атака на Киев ночью 12 июля

Вражеский дрон: Фото: Google

Ночью, 12 июля, враг совершил очередную воздушную атаку на столицу. На этот раз, по предварительной информации, он снова использовал боражирующие боеприпасы типа "Shahed".

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

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Сообщается, что воздушная тревога в регионе продолжалась более 2 часов.

"После более недельного перерыва противник второй день подряд запускает иранские БПЛА по Киеву. Все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами и средствами нашей ПВО", — говорится в сообщении КМВА.

Напомним, воздушная тревога ночью 12 июля продолжалась в большинстве областей Украины. Она начала распространяться около полуночи. Мониторинговые каналы сообщали об угрозе ударных беспилотников.