Повітряна атака на Київ вночі 12 липня

Ворожий дрон: Фото: Google

Вночі, 12 липня, ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю. Цього разу, за попередньою інформацією, він знову використав баражуючі боєприпаси типу "Shahed".

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

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Повідомляється, що повітряна тривога в регіоні тривала понад 2 години.

"Після понад тижневої перерви, противник другий день поспіль запускає іранські БпЛА по Києву. Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобам нашої ППО", — йдеться в повідомленні КМВА.

Нагадаємо, повітряна тривога вночі 12 липня тривала у більшості областей України. Вона почала ширитися близько опівночі. Моніторингові канали повідомляли про загрозу ударних безпілотників.