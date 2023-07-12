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Нічна атака столиці ворожими безпілотниками: всі ціли знешкодили

12 липня 2023 04:56
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Лариса Голуб
Редактор
Повітряна атака на Київ вночі 12 липня
Ворожий дрон: Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 12 липня, ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю. Цього разу, за попередньою інформацією, він знову використав баражуючі боєприпаси типу "Shahed".

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

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Повідомляється, що повітряна тривога в регіоні тривала понад 2 години.

"Після понад тижневої перерви, противник другий день поспіль запускає іранські БпЛА по Києву. Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобам нашої ППО", — йдеться в повідомленні КМВА.

Нагадаємо, повітряна тривога вночі 12 липня тривала у більшості областей України. Вона почала ширитися близько опівночі. Моніторингові канали повідомляли про загрозу ударних безпілотників.

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