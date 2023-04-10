В Киевских школах и детсадах усиливают охрану

Городские власти подписали соглашение с полицией и департаментом образования и науки для усиления безопасности более 450 столичных учебных заведений. Фото: КГГА

В Киеве более 450 учебных заведений обеспечат усиленными мерами безопасности. В частности, там будет оборудовано видеонаблюдение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Читайте также:

Что известно

"Департамент образования и науки, Департамент муниципальной безопасности, коммунальная организация "Муниципальная охрана" и Управление полиции охраны в Киеве подписали соглашение о сотрудничестве для усиления безопасности более 450 столичных учебных заведений", — говорится в сообщении.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что сейчас в большей части школ Киева функционирует "Муниципальная охрана".

"Учитывая, что с каждым днем в образовательные учреждения Киева возвращается все больше детей, мы должны уже сейчас обеспечить их безопасное пребывание в домах и на прилегающих территориях. Кроме того, благодаря внешнему видеонаблюдению будут обеспечены дополнительные меры охраны и для территорий вокруг образовательных зданий", — заявил Мондриевский.

Он уточнил, что вместе с "Муниципальной охраной" безопасность учебных заведений обеспечат и полицейские. Они будут выезжать в школы или детсады в случае срабатывания тревожной кнопки.

Напомним, местные власти рассказали, изменится ли комендантский час в Киеве в Пасхальную ночь. Как оказалось, местные власти не планируют менять комендантский час на Пасху. В Киевской области все будет действовать без изменений — с 00:00 до 5:00. Находиться в храмах в это время может быть исключительно духовенство с ограничением доступа для верующих.