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У Київських школах і дитсадках посилюють охорону

10 квітня 2023 19:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Київських школах і дитсадках посилюють охорону
Міська влада підписала угоду з поліцією та департаментом освіти і науки для посилення безпеки у понад 450 столичних закладів освіти. Фото: КМДА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві понад 450 навчальних закладів забезпечать посиленими заходами безпеки. Зокрема, там буде обладнано відеоспостереження.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

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Що відомо

"Департамент освіти і науки, Департамент муніципальної безпеки, комунальна організація "Муніципальна охорона" та Управління поліції охорони в Києві підписали угоду про співпрацю для посилення безпеки у понад 450 столичних закладів освіти", — йдеться в повідомленні.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що зараз у більшій частині шкіл Києва функціонує "Муніципальна охорона".

"З огляду на те, що з кожним днем в освітні заклади Києва повертається дедалі більше дітей, ми маємо вже зараз забезпечити їх безпечне перебування у будинках та на прилеглих територіях. Крім того, завдяки зовнішньому відеоспостереженню будуть забезпечені додаткові заходи охорони і для територій навколо освітніх будівель", — заявив Мондриївський.

Він уточнив, що разом із "Муніципальною охороною" безпеку навчальних закладів забезпечать і поліцейські. Вони виїжджатимуть до шкіл або дитсадків у разі спрацювання тривожної кнопки.

Нагадаємо, місцева влада розповіла, чи зміниться комендантська година у Києві у Великодню ніч. Як виявилося, місцева влада не планує змінювати комендантську годину на Великдень. У Київській області все діятиме без змін — з 00:00 до 05:00 години. Перебувати в храмах у цей час може винятково духовенство з обмеженням доступу для вірян.

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