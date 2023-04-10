Комендантська година в Києві: чи будуть зміни на Великдень

Люди у храмі на Великдень. Фото: google.com

На Великдень, у ніч із суботи 15 квітня на неділю 16 квітня, комендантська година в Київській області діятиме без змін — з 00:00 до 5:00 години.

Про це повідомили в Київські обласній військовій адміністрації.

Читайте також:

Комендантська година в Києві у Великодню ніч

Зазначається, що місцева влада не планує змінювати комендантську годину на Великдень. У Київській області все діятиме без змін — з 00:00 до 5:00 години. Перебувати в храмах у цей час може винятково духовенство з обмеженням доступу для вірян.

Для зручності населення богослужіння транслюватимуться в онлайн-режимі. Після завершення комендантської години люди зможуть піти до храмів.

"Проте звертаємо увагу на необхідності обмежити кількість присутніх на території церков і кладовищ під час освячення великодніх кошиків та в поминальні дні. Такі заходи необхідні першочергово задля безпеки мирного населення відповідно до вимог воєнного стану", — наголосили в Київській ОВА.

Там також наголосили, що у разі повітряної тривоги необхідно перейти до найближчого укриття.

Нагадаємо, 26 березня у Київській області ввели нову комендантську годину. Тепер вона діятиме щодня з 00:00 до 05:00.

Зменшення тривалості комендантської години призведе до збільшення часу роботи автобусних маршрутів області. Більшість приміських та міжміських автобусів працюватимуть на 60 хвилин довше вранці та на 30 хвилин довше ввечері.