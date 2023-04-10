Весенний вернисаж в ботсаду Киева - 8-9 апреля

В киевском ботсаду угощали экзотикой и собирали средства на ВСУ: фоторепортаж
На выходных 8-9 апреля в столичном Национальном ботаническом саду им. Н.Гришко проходила благотворительная выставка-ярмарка "Весенний вернисаж".
Фотокорреспондент Новини.LIVE делится фотографиями с выставки.
Что такое "Весенний вернисаж"
Тематические мероприятия проводятся в киевском ботсаду круглый год. На этот раз киевлянам и гостям города предложили принять участие в бесплатной дегустации травяных чаев и сладостей из экзотических фруктов.
Также все желающие могли посетить мастер-классы по изготовлению оберегов из ароматических трав и приобрести продукцию, представленную участниками выставки — саженцы и семена редких растений, а также цукаты, варенье, джемы, соки, сладкую выпечку, фиточаи и травяные сборы.
Вырученные на "Весеннем вернасаже" средства пошли на поддержку ВСУ и нужды ботсада, который из-за российских ракетных ударов по столичной инфраструктуре едва пережил зимний энергетический кризис.