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В киевском ботсаду угощали экзотикой и собирали средства на ВСУ: фоторепортаж

10 апреля 2023 17:26
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Весенний вернисаж в ботсаду Киева - 8-9 апреля
Во время выставки-ярмарки посетители могли продегустировать и приобрести сладости из плодов ботсада. Фото: Ольга Кононенко / Новости.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

На выходных 8-9 апреля в столичном Национальном ботаническом саду им. Н.Гришко проходила благотворительная выставка-ярмарка "Весенний вернисаж".

Фотокорреспондент Новини.LIVE делится фотографиями с выставки.

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Что такое "Весенний вернисаж"

Тематические мероприятия проводятся в киевском ботсаду круглый год. На этот раз киевлянам и гостям города предложили принять участие в бесплатной дегустации травяных чаев и сладостей из экзотических фруктов.

Также все желающие могли посетить мастер-классы по изготовлению оберегов из ароматических трав и приобрести продукцию, представленную участниками выставки — саженцы и семена редких растений, а также цукаты, варенье, джемы, соки, сладкую выпечку, фиточаи и травяные сборы.

Вырученные на "Весеннем вернасаже" средства пошли на поддержку ВСУ и нужды ботсада, который из-за российских ракетных ударов по столичной инфраструктуре едва пережил зимний энергетический кризис.

Весенний вернисаж в ботаническом саду Киева
Вернисаж проходил в старой купольной оранжерее. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весенний вернисаж в ботаническом саду Киева
Дегустация травяного чая. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весенний вернисаж в ботаническом саду Киева
Варенье и пастила, сделанные сотрудниками из плодов ботанического сада. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весенний вернисаж в ботаническом саду Киева
Средства от продаж пойдут на помощь 3-й отдельной танковой железной бригаде. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весенний вернисаж в ботаническом саду Киева
Сладости и травяные чаи на ярмарке. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весенний вернисаж в ботаническом саду Киева
Все сделано из натуральных продуктов без консервантов и красителей. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весенний вернисаж в ботаническом саду Киева
Дети с удовольствием участвовали в мастер-классах. Фото: Ольга Кононенко / Новости.LIVE
Весенний вернисаж в ботаническом саду Киева
На вернисаже была представлена вкусная консервация. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весенний вернисаж в ботаническом саду Киева
Ассоциация женщин-пасечниц привезла на ярмарку питьевой мед. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весенний вернисаж в ботаническом саду Киева
"Патриотический" мед. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весенний вернисаж в ботаническом саду Киева
Продажа растений и саженцев. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весенний вернисаж в ботаническом саду Киева
Посетители вернисажа после выставки гуляли по купольной оранжерее. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весенний вернисаж в ботаническом саду Киева
В ботсаду уже расцвела магнолия. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

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