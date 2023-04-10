Весенний вернисаж в ботсаду Киева - 8-9 апреля

Во время выставки-ярмарки посетители могли продегустировать и приобрести сладости из плодов ботсада. Фото: Ольга Кононенко / Новости.LIVE

На выходных 8-9 апреля в столичном Национальном ботаническом саду им. Н.Гришко проходила благотворительная выставка-ярмарка "Весенний вернисаж".

Фотокорреспондент Новини.LIVE делится фотографиями с выставки.

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Тематические мероприятия проводятся в киевском ботсаду круглый год. На этот раз киевлянам и гостям города предложили принять участие в бесплатной дегустации травяных чаев и сладостей из экзотических фруктов.

Также все желающие могли посетить мастер-классы по изготовлению оберегов из ароматических трав и приобрести продукцию, представленную участниками выставки — саженцы и семена редких растений, а также цукаты, варенье, джемы, соки, сладкую выпечку, фиточаи и травяные сборы.

Вырученные на "Весеннем вернасаже" средства пошли на поддержку ВСУ и нужды ботсада, который из-за российских ракетных ударов по столичной инфраструктуре едва пережил зимний энергетический кризис.

Вернисаж проходил в старой купольной оранжерее. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Дегустация травяного чая. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Варенье и пастила, сделанные сотрудниками из плодов ботанического сада. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Средства от продаж пойдут на помощь 3-й отдельной танковой железной бригаде. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Сладости и травяные чаи на ярмарке. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Все сделано из натуральных продуктов без консервантов и красителей. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Дети с удовольствием участвовали в мастер-классах. Фото: Ольга Кононенко / Новости.LIVE

На вернисаже была представлена вкусная консервация. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Ассоциация женщин-пасечниц привезла на ярмарку питьевой мед. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

"Патриотический" мед. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Продажа растений и саженцев. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Посетители вернисажа после выставки гуляли по купольной оранжерее. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE