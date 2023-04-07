Выставка-ярмарка в ботсаду – куда пойти на выходные в Киеве

Часть вырученных средств пойдет на поддержку ВСУ

В выходные 8-9 апреля в киевском Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко пройдет выставка-ярмарка "Весенний вернисаж". В программе выставки — продажа редких саженцев и семян, бесплатные дегустации фиточаев и продукции из экзотических фруктов, экскурсии, мастер-классы и выставка картин.

Часть вырученных средств пойдет на поддержку ВСУ, сообщил в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE старший научный сотрудник отдела тропических растений, доктор биологических наук Роман Иванников.

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Роман Иванников

"Наш ботанический сад уже много месяцев подряд поддерживает 3 отдельную танковую Железную бригаду, которая сейчас защищает нас на Востоке. Поэтому часть вырученных средств пойдет на поддержку наших воинов, а остальные будут направлены на нужды ботсада", — сказал он.

Садовая экзотика

Мало кто задумывается над этим, но большинство современных отечественных сортов абрикоса, персика, кизила, айвы и других теплолюдных растений были выведены в киевском Национальном ботсаду. Благодаря его сотрудникам сегодня украинцы могут выращивать на открытой почве даже киви и его еще более экзотического родственника актинидию — кустарниковую лиану, дающую плоды с очень приятным вкусом.

Киевский Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко

"Актинидия — это вообще уже наша культура. В Украине зарегистрированы сорта, которые были выведены в нашем ботаническом саду. По своим вкусовым качествам они не уступают киви, а некоторые даже превосходят его", — пояснил Роман Иванников.

Какой вкус имеют украинские киви и актинидия, все желающие могут узнать на "Весеннем вернисаже". Отдел акклиматизации плодовых растений Национального ботсада обещает организовать дегустацию сладостей, сделанных из плодов более 30 нетрадиционных культур — от кизила, жимолости и съедобного каштана до совсем уж экзотических хеномелеса и псевдоцидонии.

Фото: Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України / Facebook

"Дегустация бесплатна, но мы будем рады донатам для ВСУ. Каждый ваш донат — это вклад в нашу победу!" — сообщают сотрудники отдела на странице ботсада в Facebook .

Травяные чаи, мед и петриковская роспись

Помимо экзотических сладостей, на выставке-ярмарке можно будет продегустировать и купить фиточаи, соки, выпечку с использованием плодов нетрадиционных культур, сухофрукты и цукаты. Специалисты из отдела культурной флоры проведут консультации по выращиванию пряных растений, подбору трав для приправ и изготовлению оберегов из ароматических трав.

Фото: Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України / Facebook

Фото: Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України / Facebook

Также в "Весеннем вернисаже" примут участие украинки-пчеловоды: ОО "Фундація жінок пасічниць" представит различные сорта меда, медовые сладости и напитки, натуральные восковые свечи и косметику на основе прополиса.

Кроме дегустаций и ярмарочного шопинга гостей выставки ждет презентация работ детского клуба петриковской росписи, выставка картин и декоративных изделий художницы Татьяны Цыбы и концерт детского клуба "ГрайЗнай".





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Напомним, 5 апреля в Киеве открыли выставку иностранных почтовых марок "Солидарные с Украиной". Также с 15 апреля в столице начнет свой 70-й сезон детская железная дорога.