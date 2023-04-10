Весняний вернісаж у ботсаду Києва - 8-9 квітня

Під час виставки-ярмарку відвідувачі мали змогу продегустувати та придбати солодощі із плодів ботсаду. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Вихідними 8-9 квітня у столичному Національному ботанічному саду ім. М.Гришка проходила благодійна виставка-ярмарок "Весняний вернісаж".

Фотокореспондент Новини.LIVE ділиться світлинами з виставки.

Читайте також:

Що таке "Весняний вернісаж"

Тематичні заходи проводяться у київському ботсаду цілий рік. Цього разу киянам та гостям міста запропонували взяти участь у безкоштовній дегустації трав'яних чаїв та солодощів, зроблених з екзотичних фруктів.

Також усі бажаючі могли відвідати майстер-класи з виготовлення оберегів з ароматичних трав та придбати продукцію, презентовану учасниками виставки — саджанці та насіння рідкісних рослин, а також цукати, варення, джеми, соки, солодку випічку, фіточаї та трав'яні збори.

Виручені на "Весняному вернасажі" кошти пішли на підтримку ЗСУ та потреби ботсаду, який через російські ракетні удари по столичній інфраструктурі ледве пережив зимову енергетичну кризу.

Вернісаж відбувся в старій купольній оранжереї. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Дегустація травяних чаїв. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Варення та пастила, зроблені працівниками із плодів ботанічного саду. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Кошти від продажу йдуть на допомогу 3-ї окремої танкової залізної бригади. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Солодощі та травяні чаї на ярмарку. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Все зроблено з натуральних продуктів без консервантів та барвників. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Діти із задоволенням брали участь в майстер-класах. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

На вернісажі була представлена смачна консервація. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Асоціація жінок-пасічниць на ярмарку привезли питний мед. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

"Патріотичний" мед. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Продаж рослин та садженців. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

Відвідувачі вернісажу після виставки гуляли по купольній оранжереї. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE