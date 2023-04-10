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У київському ботсаду частували екзотикою та збирали кошти на ЗСУ: фоторепортаж

10 квітня 2023 17:26
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Весняний вернісаж у ботсаду Києва - 8-9 квітня
Під час виставки-ярмарку відвідувачі мали змогу продегустувати та придбати солодощі із плодів ботсаду. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

Вихідними 8-9 квітня у столичному Національному ботанічному саду ім. М.Гришка проходила благодійна виставка-ярмарок "Весняний вернісаж"

Фотокореспондент Новини.LIVE ділиться світлинами з виставки.

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Що таке "Весняний вернісаж"

Тематичні заходи проводяться у київському ботсаду цілий рік. Цього разу киянам та гостям міста запропонували взяти участь у безкоштовній дегустації трав'яних чаїв та солодощів, зроблених з екзотичних фруктів.

Також усі бажаючі могли відвідати майстер-класи з виготовлення оберегів з ароматичних трав та придбати продукцію, презентовану учасниками виставки — саджанці та насіння рідкісних рослин, а також цукати, варення, джеми, соки, солодку випічку, фіточаї та трав'яні збори.

Виручені на "Весняному вернасажі" кошти пішли на підтримку ЗСУ та потреби ботсаду, який через російські ракетні удари по столичній інфраструктурі ледве пережив зимову енергетичну кризу.

Весняний вернісаж в ботанічному саду Києва
Вернісаж відбувся в старій купольній оранжереї. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весняний вернісаж в ботанічному саду Києва
Дегустація травяних чаїв. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весняний вернісаж в ботанічному саду Києва
Варення та пастила, зроблені працівниками із плодів ботанічного саду. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весняний вернісаж в ботанічному саду Києва
Кошти від продажу йдуть на допомогу 3-ї окремої танкової залізної бригади. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весняний вернісаж в ботанічному саду Києва
Солодощі та травяні чаї на ярмарку. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весняний вернісаж в ботанічному саду Києва
Все зроблено з натуральних продуктів без консервантів та барвників. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весняний вернісаж в ботанічному саду Києва
Діти із задоволенням брали участь в майстер-класах. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весняний вернісаж в ботанічному саду Києва
На вернісажі була представлена смачна консервація. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весняний вернісаж в ботанічному саду Києва
Асоціація жінок-пасічниць на ярмарку привезли питний мед. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весняний вернісаж в ботанічному саду Києва
"Патріотичний" мед. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весняний вернісаж в ботанічному саду Києва
Продаж рослин та садженців. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весняний вернісаж в ботанічному саду Києва
Відвідувачі вернісажу після виставки гуляли по купольній оранжереї. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE
Весняний вернісаж в ботанічному саду Києва
В ботсаду вже розквітла магнолія. Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE

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