Весняний вернісаж у ботсаду Києва - 8-9 квітня

У київському ботсаду частували екзотикою та збирали кошти на ЗСУ: фоторепортаж
Вихідними 8-9 квітня у столичному Національному ботанічному саду ім. М.Гришка проходила благодійна виставка-ярмарок "Весняний вернісаж".
Фотокореспондент Новини.LIVE ділиться світлинами з виставки.
Що таке "Весняний вернісаж"
Тематичні заходи проводяться у київському ботсаду цілий рік. Цього разу киянам та гостям міста запропонували взяти участь у безкоштовній дегустації трав'яних чаїв та солодощів, зроблених з екзотичних фруктів.
Також усі бажаючі могли відвідати майстер-класи з виготовлення оберегів з ароматичних трав та придбати продукцію, презентовану учасниками виставки — саджанці та насіння рідкісних рослин, а також цукати, варення, джеми, соки, солодку випічку, фіточаї та трав'яні збори.
Виручені на "Весняному вернасажі" кошти пішли на підтримку ЗСУ та потреби ботсаду, який через російські ракетні удари по столичній інфраструктурі ледве пережив зимову енергетичну кризу.