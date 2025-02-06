Работа в Киеве — метрополитен ищет работников

Ярмарка вакансий в метро в Киеве. Фото: Суспільне

"Киевский метрополитен" и другие коммунальные предприятия ищут водителей и работников рабочих профессий. В общем, дефицит кадров в метро в Киеве составляет около 20%, поэтому есть много вакантных предложений.

Об этом пишет Суспільне.

Читайте также:

Кого ищет на работу "Киевский метрополитен"

Отмечается, что в течение 5-6 февраля в вестибюле станции метро "Майдан Независимости" проходит ярмарка вакансий. В транспортной отрасли Киева открыты около трех тысяч вакансий. Это касается "Киевского метрополитена", "Киевпастранса" и корпорации "Киевавтодора".

По данным журналистов, граждан заинтересовали должности инженеров, операторов контакт-центра в "Киевпастрансе", водителей, слесарей по ремонту подвижного состава и маляров по покраске автобусов.

Так, в "Киевпастрансе" рассказали, что из-за мобилизации у них дефицит кадров и по состоянию на сейчас уже пять женщин работают водителями автобусов. В то же время еще 25 проходят обучение.

"Мы оплачиваем обучение водителям. Им и слесарям предоставляем койкоместо. Средняя зарплата водителя трамвая 39 тысяч, троллейбуса — 46 тысяч, автобуса — 54 тысячи, а слесаря — 34 тысячи", — сообщил директор по транспорту "Киевпастранс" Сергей Литвинов.

В то же время заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Роман Лелюк отметил, что сейчас есть острая потребность в рабочих специальностях и всех, кто обеспечивает транспортную отрасль, ведь более 1300 работников сейчас защищают наше государство.

Напомним, в киевском метро есть более 300 различных вакансий, но одна из должностей довольно необычная — это "будильница". В метрополитене объяснили, за что она отвечает.

Также мы писали, что происходит на рынке труда в Украине, где самые высокие зарплаты и какие прогнозы на будущее.