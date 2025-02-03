Будильниця в метро Києва — що входить в обов'язки працівниці

Чергова кімнат відпочинку для машиністів. Фото: "Київський метрополітен"

Понад 300 різних посад є у київському метро. Тут працюють різні фахівці, але одна з посад досить незвична. Так, у метро є чергова кімнат відпочинку для машиністів, або ж як її ще називають — "будильниця".

Про те, чим займається такий фахівець, розповіли на сторінці "Київського метрополітену" у Facebook.

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Посада "будильниці" відповідальна, та й називають її так неспроста. Чергова має вчасно розбудити машиніста на ранкову зміну.

Чергова кімнат відпочинку для машиністів складає білизну. Фото: "Київський метрополітен"

Для машиністів створені спеціальні кімнати відпочинку, аби вони могли повноцінно виспатись та набратись сил перед новою зміною. За чистоту та облаштування таких кімнат відповідає чергова. Вона має приготувати ліжка для сну, замінити постільну білизну та прибрати кімнату після відпочинку машиніста. Особливо уважно вимагають стежити за чистотою.

Крім того, чергова має вчасно розбудити машиністів, аби ті вийшли на ранкові рейси. Для цього машиніст вказує у спеціальному журналі час пробудження. Найраніший час — 04:33, а найпізніший — 05:36. Чергова будить машиністів точно за графіком.

Кімната відпочинку для машиністів. Фото: "Київський метрополітен"

Після того, як машиністи виходять на зміну, чергова прибирає кімнати, складає постіль та відправляє білизну до пральні. Як зазначають в метрополітені, робота "будильниці" непомітна для пасажирів, але важлива для працівників метро.

Нагадаємо, найдорожчою закупівлею Києва за минулий рік стало відновлення будівництва метро на Виноградар. На це витратили 13,78 млрд грн.

В цьому році у Києві можуть розпочатися роботи з підготовки до будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро. Вона буде проходити через Подільський мостовий перехід.