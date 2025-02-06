Робота в Києві — метрополітен шукає працівників

Ярмарок вакансій в метро у Києві. Фото: Суспільне

"Київський метрополітен" та інші комунальні підприємства шукають водіїв та працівників робітничих професій. Загалом, дефіцит кадрів в метро у Києві становить близько 20%, тому є багато вакантних пропозицій.

Про це пише Суспільне.

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Зазначається, що упродовж 5-6 лютого у вестибюлі станції метро "Майдан Незалежності" проходить ярмарок вакансій. У транспортній галузі Києва відкриті близько трьох тисяч вакансій. Це стосується "Київського метрополітену", "Київпастрансу" та корпорації "Київавтодору".

За даними журналістів, громадян зацікавили посади інженерів, операторів контакт-центру в "Київпастрансі", водіїв, слюсарів з ремонту рухомого складу та малярів з фарбування автобусів.

Так, у "Київпастрансі" розповіли, що через мобілізацію у них дефіцит кадрів і станом на зараз вже п'ятеро жінок працюють водійками автобусів. Водночас ще 25 проходять навчання.

"Ми оплачуємо навчання водіям. Їм та слюсарям надаємо койкомісце. Середня зарплата водія трамвая 39 тисяч, тролейбуса — 46 тисяч, автобуса — 54 тисячі, а слюсаря — 34 тисячі", — повідомив директор з транспорту "Київпастранс" Сергій Литвинов.

Водночас заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Роман Лелюк наголосив, що зараз є гостра потреба в робітничих спеціальностях та всіх, хто забезпечує транспортну галузь, адже понад 1300 працівників зараз боронять нашу державу.

Нагадаємо, у київському метро є понад 300 різних вакансій, але одна з посад досить незвична — це "будильниця". У метрополітені пояснили, за що вона відповідає.

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