В киевском метро эскалатор зажевал ногу девушке: что известно

Место происшествия. Фото: местные паблики

В Киеве эскалатор зажевал ногу девушке. Ступенька эскалатора провалилась, а нога вместе с ней.

Об этом пишут местные СМИ.

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Случилось это сегодня, 15 августа, на станции метро "Арсенальная".

Эскалатор зажевал девушке ногу. Фото: местные СМИ

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Напомним, мост Метро официально признан нетрудоспособным и аварийным. Для полноценного ремонта его придется закрыть примерно на три года, при этом перекрыв сообщение через Днепр Красной ветви метрополитена.