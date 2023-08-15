В киевском метро эскалатор зажевал ногу девушке: что известно
15 августа 2023 19:35
Место происшествия. Фото: местные паблики
В Киеве эскалатор зажевал ногу девушке. Ступенька эскалатора провалилась, а нога вместе с ней.
Об этом пишут местные СМИ.
Читайте также:
Подробности
Случилось это сегодня, 15 августа, на станции метро "Арсенальная".
Новость дополняется...
Напомним, мост Метро официально признан нетрудоспособным и аварийным. Для полноценного ремонта его придется закрыть примерно на три года, при этом перекрыв сообщение через Днепр Красной ветви метрополитена.