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Для ремонту мосту Метро доведеться закрити сполучення метрополітену, — експерт

30 липня 2023 07:10
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова
Для ремонту мосту Метро доведеться закрити сполучення метрополітену, — експерт
Міст Метро. Фото: Wikipedia
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова

Міст Метро офіційно визнано непрацездатним та аварійним. Для повноцінного ремонту його доведеться закрити на приблизно три роки, при цьому перекривши сполучення через Дніпро Червоної гілки метрополітену.

Про це Новини.LIVE розповів експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов. 

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Доля метро на мосту Метро

Київські мости мають надзвичайно важливу роль для жителів столиці. Тож зазвичай влада намагається не перекривати їх на ремонт повністю, аби не створювати транспортного колапсу.

Але міст Метро перекрити лише частково не вийде. 

"Метрополітенна частина стоїть на автомобільній частині. Тобто вона від неї залежить. Якщо бодай щось робити з автомобільною частиною, то буде вплив на метрополітенну частину. Я боюся, що доведеться закривати і метро", — розповів Дмитро Беспалов. 

Червоною гілкою щодня користується величезна кількість людей. До повномасштабної війни та Covid-19 це було 600 тисяч пасажирів щодоби. 

"Закрити сполучення метрополітену — і кілька десятків, сотень тисяч людей втратять транспортну доступність. Тобто їм буде дуже важко доїжджати до робочих місць", — говорить експерт. 

Такі масштабні об'єкти як міст Метро ремонтуватимуться в кращому випадку від 2 до 4 років — і це при повному його закритті. Тож владі необхідно буде знайти для киян інші шляхи для переїзду через Дніпро.

Одна з пропозицій — закрити на ремонт міст Метро, а один з інших мостів виділити виключно для громадського транспорту. Щоб дати такій само кількості людей можливість перетинати Дніпро.

Нагадаємо, для того, щоб розвантажити мости, київська влада планує запустити Подільсько-Воскресенський міст

Однак, за прогнозами експертів, цей запуск не надто полегшить пересування столичним водіям. 

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