Гусь в киевском метро покорил соцсети — видео

Гусак в метро. Фото: скриншот видео

В киевском метрополитене заметили гуся, который ходил в подземном переходе. Видео с ручной птицей привлекло внимание пользователей социальных сетей.

Соответствующие кадры появились в TikTok.

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На станции метро "Демиевская" заметили гуся, который свободно разгуливал среди людей. Автор видео пошутил, что хотел бы забрать его домой.

В комментариях отметили, что у птицы по имени Марта есть хозяин — он продает фрукты и овощи на входе в станцию, поэтому иногда берет пернатого с собой.

Сейчас видео в соцсети уже набрало более 215 тысяч просмотров и более 26 тысяч лайков.

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