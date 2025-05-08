Гусь в киевском метро покорил соцсети — видео

В киевском метро увидели гуся — пернатый покорил соцсети
В киевском метрополитене заметили гуся, который ходил в подземном переходе. Видео с ручной птицей привлекло внимание пользователей социальных сетей.
Соответствующие кадры появились в TikTok.
@soull.lei
Отмечайте гуся♬ som original - 𝑷𝒆𝒅𝒓𝒂𝒅𝒓𝒂𝒔🎵
Гусь в метро Киева
На станции метро "Демиевская" заметили гуся, который свободно разгуливал среди людей. Автор видео пошутил, что хотел бы забрать его домой.
В комментариях отметили, что у птицы по имени Марта есть хозяин — он продает фрукты и овощи на входе в станцию, поэтому иногда берет пернатого с собой.
Сейчас видео в соцсети уже набрало более 215 тысяч просмотров и более 26 тысяч лайков.
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