Як маскуються вовки у Чорнобильському заповіднику — фотопастка показала тварин

Вовк. Фото ілюстративне: Pexels

У Чорнобильському радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику фотопастки зафіксували зграю вовків, які майже непомітні на тлі місцевого ландшафту. На знімку чітко видно трьох хижаків, хоча завдяки природному маскуванню виявити їх — справжнє завдання.

Фотографію опублікували на сторінці Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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Вовки, яких сфотографувала фотопастка. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

"Скільки вовків у цій зграї? На фото видно трьох, які своїм забарвленням ледь не зливаються з ландшафтом. Що типово для цих хижаків: колір їх шерсті часто відповідає тим місцям, у яких вони мешкають", — підписали фото на сторінці.

Фахівці пояснили, що таке забарвлення не випадкове: вовки часто мають шерсть того кольору, що й середовище їх проживання. Наприклад, мешканці пустель зазвичай мають рудуватий відтінок, тварини тундри — майже білі, а вовки лісових регіонів можуть бути від світло-сірих до бурих чи навіть чорних.

Нагадаємо, фотопастки в Чорнобильській зоні відчуження часто "ловлять" в кадр диких мешканців. Так нещодавно у Чорнобилі помітили найбільше стадо оленей.

А здичавілі корови дали нове потомство — у стаді помітили телятко.