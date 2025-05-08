Гусак у київському метро підкорив соцмережі — відео

Гусак в метро. Фото: скриншот з відео

У київському метрополітені помітили гусака, який ходив у підземному переході. Відео з ручним птахом привернуло увагу користувачів соціальних мереж.

Відповідні кадри з'явилися в TikTok.

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На станції метро Деміївська помітили гусака, який вільно розгулював серед людей. Автор відео пожартував, що хотів би забрати його додому.

У коментарях зазначили, що птах на ім'я Марта має господаря — він продає фрукти й овочі на вході до станції, тому іноді бере пернатого із собою.

Наразі відео в соцмережі вже набрало понад 215 тисяч переглядів та понад 26 тисяч вподобайок.

Раніше стало відомо, що в Україні планують змінити правила перевезення домашніх тварин.

А в Іспанії затримали злочинців, які незаконно утримували та торгували екзотичними тваринами.