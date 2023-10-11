Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевском метрополитене мужчина чудом остался жив после падения на рельсы arrow

В Киевском метрополитене мужчина чудом остался жив после падения на рельсы

11 октября 2023 23:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киевском метрополитене мужчина чудом остался жив после падения на рельсы
Метро в Киеве. Фото: google.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В метрополитене Киева в пиковое время мужчина упал на рельсы. В результате этого инцидента пришлось на время остановить движение поездов. Сам мужчина не пострадал.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также:

Мужчина упал на пути в метрополитене

В Киеве на "красной" ветке метро в вечернее пиковое время временно остановили движение поездов. Причиной тому стало падение пассажира под поезд на станции метро "Арсенальная". К счастью, потерпевшему удалось выжить. После того, как мужчину достали, движение поездов на линии возобновили.

В полиции сообщили, что по предварительной информации мужчина прыгнул под поезд по собственному желанию. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.

В общей сложности остановка движения по "красной" ветке метро длилась 12 минут.

Ранее мы сообщали, что Харьковские городские власти начали тендер на закупку подвижного состава метро на сумму 45 миллионов евро. Новый транспорт появится на линиях по получении.

Напоминаем, что с 4 октября оплата проезда в общественном транспорте Киева претерпевает изменения. Плата с банковских карт будет списываться не за каждую поездку отдельно, а за каждые 2 поездки вместе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз