В Киевском метрополитене мужчина чудом остался жив после падения на рельсы

Метро в Киеве. Фото: google.com

В метрополитене Киева в пиковое время мужчина упал на рельсы. В результате этого инцидента пришлось на время остановить движение поездов. Сам мужчина не пострадал.

Об этом сообщает ТСН.

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В Киеве на "красной" ветке метро в вечернее пиковое время временно остановили движение поездов. Причиной тому стало падение пассажира под поезд на станции метро "Арсенальная". К счастью, потерпевшему удалось выжить. После того, как мужчину достали, движение поездов на линии возобновили.

В полиции сообщили, что по предварительной информации мужчина прыгнул под поезд по собственному желанию. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.

В общей сложности остановка движения по "красной" ветке метро длилась 12 минут.

Ранее мы сообщали, что Харьковские городские власти начали тендер на закупку подвижного состава метро на сумму 45 миллионов евро. Новый транспорт появится на линиях по получении.

Напоминаем, что с 4 октября оплата проезда в общественном транспорте Киева претерпевает изменения. Плата с банковских карт будет списываться не за каждую поездку отдельно, а за каждые 2 поездки вместе.