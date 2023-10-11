У Київському метрополітені чоловік дивом лишився живим після падіння на рейки

Метро в Києві. Фото: google.com

У метрополітені Києва у піковий час чоловік упав на рейки. Внаслідок цього інциденту довелося на деякий час зупинити рух поїздів. Сам чоловік не постраждав.

Про це повідомляє ТСН.

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У Києві на "червоній" гілці метро в вечірній піковий час тимчасово зупинили рух поїздів. Причиною цього стало падіння пасажира під поїзд на станції метро "Арсенальна". На щастя, потерпілому вдалося вижити. Після того як чоловіка дістали, рух поїздів на лінії відновили.

В поліції повідомили, що за попередньою інформацією чоловік стрибнув під потяг за власним бажанням. Зараз співробітники поліції з’ясовують всі обставини інциденту.

Загалом зупинка руху по "червоній" гілці метро тривала 12 хвилин.

Раніше ми повідомляли, що Харківська міська влада розпочала тендер на закупівлю рухомого складу метро на суму 45 мільйонів євро. Новий транспорт з'явиться на лініях після отримання.

Нагадуємо, що з 4 жовтня оплата проїзду в громадському транспорті Києва зазнає змін. Плата із банківських карток буде списуватися не за кожну поїздку окремо, а за кожні 2 поїздки разом.