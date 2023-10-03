У громадському транспорті Києва зміняться умови оплати: деталі

Оплата карткою в громадському транспорті. Фото: Facebook Київпастранс

З 4 жовтня оплата проїзду в громадському транспорті Києва зазнає змін. Плата із банківських карток буде списуватися не за кожну поїздку окремо, а за кожні 2 поїздки разом.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

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Такі зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки.

Алгоритм списання коштів: після першої валідації списання коштів не відбуватиметься одразу, однак після другої поїздки відбудеться списання за дві валідації одночасно. Якщо пасажир не здійснить другу поїздку до вечора, списання за першу буде після 21:00.

Оплата QR-квитками та поїздками на транспортних картах залишається без змін. Коли людина сканує транспортну карту або QR-квиток на валідаторі — за кілька хвилин запис про використання з’являється в неї в застосунку.

Підтвердження оплати в банківському застосунку або застосунку Київ Цифровий не є підтвердженням валідації квитка — як для пасажира, так і для контролера. Підтвердженням є винятково інформація на самому валідаторі (в разі повторного прикладання) та на пристрої контролю.

Команда Цифрового нагадує, що банківською карткою можна заплатити лише за одного пасажира.

"Якщо подорожуєте з близькими — скористайтеся пластиковою транспортною картою або QR-квитками", — наголошують її представники.

Зазначимо, що в Україні повним ходом вже кілька років триває активна діджиталізація, однак в маршрутках приватних перевізників досі не можна оплатити проїзд карткою. Співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко розповів, що це створює незручності для пасажирів і дозволяє уникати справедливих податків.