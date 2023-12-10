В Киевском спортзале создали "методичку с правилами", если посетят работники ТЦК

Работники ТЦК в спортзале. Иллюстративное фото: украинские телеграмм-каналы

В одном из столичных спортзалов создали "методичку правил" во избежание мобилизации мужчин. Руководство придумало целую схему уклонения, чтобы помочь клиентам и работникам.

Об этом сообщил военный Максим Жорин.

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Правила в спортзале, если придут работники ТЦК

В Украине продолжается всеобщая военная мобилизация. В течение нескольких недель работники ТЦК и СП начали устраивать рейды в спортивных залах страны. Они вручают повестки как работникам залов, так и посетителям. В результате этого в сети столичных спортзалов "Sportlife" создали правила действий на случай прихода военнослужащих.

Руководство призвало всех работников тренажерного зала изучить эти правила и придерживаться плана действий.

Правила Sportlife, если придут работники ТЦК:

При визите представителей ТЦК мы информируем весь персонал. Администратор отправляет в группу сообщения ВНИМАНИЕ!!! — это кодовое слово, означающее, что на рецепцию пришли представители ТЦК. Все мужчины из персонала, получившие это сообщение, должны быть готовы покинуть рабочее место и укрыться в помещении или зоне клуба, определенном как безопасное. В это время все женщины, которые есть в клубе, готовятся выйти на замену. Если в диалог вступают — говорит: 1 — руководитель, если не призывного возраста, 2 — руководитель сервиса, 3 — менеджер сервиса, 4 — кто-либо из менеджеров женщин других подразделений. Администратор отправляет в группу сообщения SOS!!! — это кодовое слово, означающее, что представители ТЦК зашли в клуб через турникет. Дежурный мужчина в бассейне пишет в эту группу: "Бассейн нужна замена". Это триггер для всех девушек, которые находятся на данный момент в клубе, срочно выйти в зону на замену.

Правила Киевского спортзала, если придут работники ТЦК. Фото: Максим Жорин

Напомним, один из столичных тренажерных залов посетили работники ТЦК. Очередной рейд совершили с целью поиска уклонистов.

Добавим, работники территориального центра комплектования и социальной поддержки вручают повестки гражданам на улицах и публичных местах. В частности, в Днепре военные посетили спортзал. Повестки получили посетители и работники зала.