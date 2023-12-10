У Київському спортзалі створили "методичку з правилами", якщо навідаються працівники ТЦК

Працівники ТЦК у спортзалі. Ілюстративне фото: українські телеграм-канали

В одному зі столичних спортзалів створили "методичку правил" для уникнення мобілізації чоловіків. Керівництво придумало цілу схему ухилення, щоб допомогти клієнтам та працівникам.

Про це повідомив військовий Максим Жорін.

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Правила в спортзалі, якщо прийдуть працівники ТЦК

В Україні триває загальна військова мобілізація. Протягом декількох останніх тижнів працівники ТЦК та СП почали влаштовувати рейди у спортивних залах країни. Вони вручають повістки як працівникам залів, так і відвідувачам. Внаслідок цього у мережі столичних спортзалів "Sportlife" створили правила дій на випадок приходу військкомів.

Керівництво закликало усіх працівників тренажерного залу вивчити ці правила та дотримуватися плану дій.

Правила Sportlife, якщо прийдуть працівники ТЦК:

При візиті представників ТЦК ми інформуємо весь персонал. Адміністратор відправляє в групу повідомлення УВАГА!!! — це кодове слово, яке означає, що на рецепцію прийшли представники ТЦК. Всі чоловіки з персоналу, які отримали це повідомлення, повинні бути готові покинути робоче місце і сховатись в приміщенні або зоні клубу, визначеному як безпечне. В цей час всі жінки, які є в клубі готуються вийти на заміну Якщо в діалог вступають — розмовляє: 1 - керівник якщо не призовного віку, 2 — керівник сервісу, 3 — менеджер сервісу, 4 — будь-хто з менеджерів жінок інших підрозділів. Адміністратор відправляє в групу повідомлення SOS!!! — це кодове слово, яке означає, що представники ТЦК зайшли в клуб через турнікет. Черговий чоловік в басейні пише в цю групу: "Басейн потрібна заміна". Це є тригером для всіх дівчат, які знаходяться на цей момент в клубі, терміново вийти в зону на заміну.

Правила київського спортзалу, якщо прийдуть працівники ТЦК. Фото: Максим Жорін

Нагадаємо, до одного зі столичних тренажерних залів завітали працівники ТЦК. Черговий рейд здійснили з метою пошуку ухилянтів.

Додамо, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки вручають повістки громадянам на вулицях та публічних місцях. Зокрема, у Дніпрі військкоми навідалися до спортзалу. Повістки отримали відвідувачі та працівники залу.