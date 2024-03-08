Пеликаны в киевском зоопарке. Фото: КГГА

В киевском зоопарке пеликаны вернулись на озера. Всего там есть 16 розовых и четыре кудрявых величественных птиц.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram в пятницу, 8 марта.

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Птицы радуются весенним солнышком и радушно встречают посетителей в водоеме возле центрального входа.

Пеликаны в киевском зоопарке. Фото: КГГА

"На озерах комфорт пеликанов обеспечивают чистая вода, природные камни, шелковистая травка, зеленые кусты и деревья, зоны для приема солнечных ванн. А еще много свежей рыбки", — говорится в сообщении.

Ежедневно в 12:00 можно наблюдать за рыбным ланчем птиц, во время которого одна съедает до 1,5 кг рыбы.

Пеликан в киевском зоопарке. Фото: КГГА

К тому же в этом году работники зоопарка дополнительно установили для них деревянные настилы и обустроили природные места для гнездования.

В КГГА рассказали, что центральные билетные кассы зоопарка работают:

в понедельник с 12:00 до 16:00;

со вторника по воскресенье — с 10:00 до 16:00.

Вход в зоопарк — до 16:00, пребывание на территории — до 17:30.

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