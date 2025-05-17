Коррупция в Киевзеленстрое — разоблачены масштабные откаты

Здание "Киевзеленстроя". Фото: скриншот из видео

В "Киевзеленстрое" разоблачили масштабные откаты в размере 15%. Только за февраль 2025 года задокументировано пять случаев на более 3 млн грн.

Об этом говорится в расследовании "Наша справа".

Реклама

Читайте также:

Масштабные откаты в "Киевзеленстрое"

Журналисты в рамках расследования проекта "Наша справа" выяснили, что прокуратура разоблачила преступную схему в "Киевзеленстрое", где руководство получало откаты от подрядчиков. Уже задокументировано пять случаев на более 3 млн грн только за февраль 2025 года.

Общая сумма планируемых откатов в 2024 году — не менее 25 млн грн. После огласки Киевская городская власть уволила гендиректора Юрия Бахмата, его первого заместителя и других должностных лиц, а исполняющей обязанности назначили Ольгу Манько. Новое руководство "Киевзеленстроя" вызывает вопросы из-за существенного состояния и недвижимости.

Напомним, ранее журналисты выяснили, как в Киеве воруют деньги на ремонте укрытий. Детали тендерных процедур, которые затрудняют контроль за использованием бюджетных средств, остаются и дальше в тайне.

Также мы писали, что не так с метро на Виноградарь. Такое строительство — больная тема для столицы.