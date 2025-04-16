Платив відкати Київзеленбуду — підприємець отримав підозру

Детективи ДБР. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору приватного підприємства, який платив "відкат" за перемогу в тендері "Київзеленбуду". Йому загрожує чотири роки позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба ДБР у середу, 16 квітня.

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Підозра підприємцю у Києві

Детективи ДБР розповіли, що повідомили про підозру фігуранту у справі про корупційні "відкати" під час організації тендерів комунального об'єднання "Київзеленбуд". Йдеться про тендер на проєктування одного з парків у Києві, який проводили у 2024 році.

Раніше слідство встановило, що посадовці "Київзеленбуду" вимагали від підрядників 15% від суми договору за "схвалення" та укладання контракту. Погодження отримували лише ті виконавці, які брали участь у корупційних схемах.

"Не став винятком й зазначений тендер. Підрядник переміг у тендері завдяки втручанню директора приватного підприємства, який мав зв’язки серед організаторів оборудки. Саме він забезпечив участь "потрібної" компанії, допомагав з організацією тендеру та передав посадовцю "Київзеленбуду" 62 тис. грн неправомірної вигоди", — йдеться у повідомленні.

Так, підприємцю повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі. Йому загрожує чотири роки в'язниці.

Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, раніше ми писали, що підприємець вкрав 4,9 млн грн на закупівлі шин Київпастрансу.

Крім того, чиновника Київзеленбуду судитимуть за незавершений ремонт скверу. Він розікрав мільйони гривень.