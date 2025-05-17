Корупція у Київзеленбуді — викрито масштабні відкати

Будівля "Київзеленбуду". Фото: скриншот з відео

У "Київзеленбуді" викрили масштабні відкати у розмірі 15%. Лише за лютий 2025 року задокументовано п’ять випадків на понад 3 млн грн.

Про це йдеться у розслідуванні "Наша справа".

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Масштабні відкати у "Київзеленбуді"

Журналісти в межах розслідування проєкту "Наша Справа" з'ясували що прокуратура викрила злочинну схему в "Київзеленбуді", де керівництво отримувало відкати від підрядників. Вже задокументовано п’ять випадків на понад 3 млн грн лише за лютий 2025 року.

Загальна сума планованих відкатів у 2024 році — щонайменше 25 млн грн. Після розголосу Київська міська влада звільнила гендиректора Юрія Бахмата, його першого заступника та інших посадовців, а виконуючою обов’язки призначили Ольгу Манько. Нове керівництво "Київзеленбуду" викликає питання через суттєві статки та нерухомість.

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, як у Києві крадуть гроші на ремонті укриттів. Деталі тендерних процедур, що ускладнюють контроль за використанням бюджетних коштів, лишаються і далі у таємниці.

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