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В Кличко ликвидируют одно из коммунальных предприятий за убыточность: детали

6 октября 2023 16:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Кличко ликвидируют одно из коммунальных предприятий за убыточность: детали
Виталий Кличко. Фото: Олег Переверзев. Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В горсовете Киева приняли решение ликвидировать коммунальное предпринимательство "Киевский центр развития городской среды". Для этого решения существуют два вынесенных на рассмотрение основания.

Об этом говорится в проекте решения №08/231-721/ПР от 13 июня 2023 года.

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Отмечается, что официальными основаниями для этого стали убыточность данного предприятия, а также и то, что оно по своим утвержденным рабочим задачам дублирует функции коммунального учреждения "Киевзеленбуд".

Более того, пока остается открытым вопросом относительно того, не повлияет ли "закрытие" указанного коммунального учреждения на ход уголовных дел в отношении его чиновников. Это, в частности, во время пленарного заседания отмечали депутаты Киевсовета, но никакого разъяснения от городского руководства они не дождались.

Отметим, что на Крещатике по неизвестным причинам решили отказаться от идеи объединения "Киевского центра развития городской среды" и "Киевзеленбуда", которая рассматривалась в середине прошлого года. Добавим, что "Киевский центр развития городской среды" был основан командой действующего мэра города Виталия Кличко в 2015 году. За свою короткую историю учреждение "прославилось" разнообразными скандалами с коррупцией и проблемами организации работы как коллектива, так и самого учреждения.

Напомним, что ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что нынешний отопительный сезон в Киеве будет "сложным". Перед этим депутаты горсовета заявили о выражении вотума недоверия всем руководителям городских райгосадминистраций.

 

 

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