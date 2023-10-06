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У Кличка ліквідують одне з комунальних підприємств за збитковість: деталі

6 жовтня 2023 16:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Кличка ліквідують одне з комунальних підприємств за збитковість: деталі
Віталій Кличко. Фото: Олег Переверзєв. Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У міськраді Києва прийняли рішення ліквідувати комунальне підприємництво "Київміськрозвиток". Для цього рішення існують дві винесених на розгляд підстави.

Про це йдеться у проєкті рішення №08/231-721/ПР від 13 червня 2023 року.

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Зазначається, що офіційними підставами для цього стали збитковість даного підприємства, а також і те, що воно за своїми затвердженими робочими завданнями дублює функції комунальної установи "Київзеленбуд". 

Ба більше, наразі залишається відкритим питанням стосовно того, чи не повпливає "закриття" вказаної комунальної установи на хід кримінальних проваджень щодо його посадовців. На цьому, зокрема, під час пленарного засідання наголошували депутати Київради, але жодного роз'яснення від міського керівництва вони не дочекалися. 

Зазначимо, що на Хрещатику за невідомих причин вирішили відмовитися від ідеї об'єднання "Київміськрозвитку" та "Київзеленбуду", яка розглядалася у середині минулого року. Додамо, що "Київміськрозвиток" був заснований командою чинного мера міста Віталія Кличка у 2015 році. За свою коротку історію установа "прославилася" різноманітними скандалами з корупцією та проблемами організації роботи як колективу, так і самої установи.

Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що цей опалювальний сезон в Києві буде "складним". Перед цим депутати міськради заявили про висловлювання вотуму недовіри всім очільникам міських райдержадміністрацій. 

 

 

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