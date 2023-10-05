Кличко попередив про важкий опалювальний сезон у Києві

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мер столиці Віталій Кличко сьогодні заявив, що Київ на порозі опалювального сезону, який в нинішніх умовах буде дуже складним. Ба більше, київський очільник звинуватив у цих діях український уряд.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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"Держава так і не виконала обіцянок перед теплопостачальними підприємствами. Заборгованість, яку уряд обіцяє погасити вже другий рік поспіль, на сьогодні перед Києвом становить 6,8 мільярда гривень. А по всій країні — 36 мільярдів!" — пише Кличко.

За словами Кличка, місцева влада тарифи для населення не підвищувала, тоді як зросла вартість усіх складових тарифу. Він додав, що доручення про компенсацію давав Володимир Зеленський, і уряд обіцяв виконати вимоги. Але столиця грошей так і не отримала.

"Міська влада звертається до уряду погасити столиці (та всім іншим громадам України) заборгованість держави по компенсації різниці в тарифах на тепло- і водопостачання", — закликав Кличко.

Джерело: Telegram-канал Кличка

Опалювальний сезон в Києві

Попри такі виклики, мер також повідомив, що столиця виконала всі заплановані й необхідні роботи для старту опалювального сезону, "враховуючи ризики воєнного стану".

"Близько 100 котелень столиці забезпечені можливостями оперативного переключення на роботу від генераторів. Таку ж можливість мають 150 бюветних комплексів. Ми придбали 23 мобільні пересувні котельні, які зможуть підтримувати теплом медичні заклади, школи та садки, пункти обігріву", — заявив Кличко.

Також він додав, що відновлення пошкодженого чи зруйнованого минулої зими обладнання на об’єктах критичної інфраструктури триває. Столиця виділила на ці потреби близько мільярда гривень, і до кінця року заплановані ремонти виконають.

"Від початку року в столиці замінили понад 60 км тепломереж. Готуючись до зими, зокрема в рамках гідравлічних випробувань, усунули понад 3 тисячі пошкоджень на мережах", — написав мер столиці.

Джерело: Telegram-канал Кличка

Нагадаємо, що раніше Бюро економбезпеки України виявило, що у Кличка ледь не розтратили на сумнівний ремонт 12,5 мільйонів гривень. Ще раніше він заявив, що опалювальний сезон у Києві під загрозою зриву.