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У Кличко объяснили причину падения строительного крана на Оболони

9 октября 2023 09:56
обновлено: 10:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
У Кличко объяснили причину падения строительного крана на Оболони
Падение строительного крана. Фото: КГГА
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 9 октября в Оболонском районе Киева упал строительный кран. В КГГА назвали причину падения крана и рассказали про последствия.

Об этом сообщает КГГА.

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Причины падения строительного крана на Оболони

В КГГА сообщил, что в Оболонском районе произошли изменения в маршрутах общественного транспорта из-за инцидента на стройплощадке при реконструкции развязки на перекрестке улиц Богатырская и Полярная: гусеничный кран, утративший управление, перевернулся, касаясь своей вершиной троллейбусной контактной сети.

Также в КГГА уточнили, что на стройплощадке не было пострадавших.

При этом, причиной падения крана  стали сильные порывы ветра. Контактная сеть на улицах Полярная и Героев Днепра получила повреждения и разрывы.

Напомним, что 30 сентября, случился обвал Дегтяревского моста на Шулявке. Технический журналист Павел Авдокушин рассказал, как произошел обвал.

Кроме того, журналисты Новини.LIVE побывали на месте обрушения Дегтяровского моста в Киеве. Отметим, там обрушились недавно установленные прогоны.

 

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