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У Кличка пояснили причину падіння будівельного крана на Оболоні

9 жовтня 2023 09:56
оновлено: 10:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Кличка пояснили причину падіння будівельного крана на Оболоні
Падіння будівельного крана. Фото: КМДА
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 9 жовтня, в Оболонському районі Києва впав будівельний кран. У КМДА назвали причину падіння крана та розповіли про наслідки.

Про це повідомляє КМДА.

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Причини падіння будівельного крана на Оболоні

У КМДА повідомив, що в Оболонському районі відбулися зміни у маршрутах громадського транспорту через інцидент на будмайданчику під час реконструкції розв'язки на перехресті вулиць Богатирська та Полярна: гусеничний кран, який втратив керування, перекинувся, торкаючись своєю вершиною тролейбусної контактної мережі.

Також у КМДА уточнили, що на будмайданчику не було постраждалих.

При цьому причиною падіння крана стали сильні пориви вітру. Контактна мережа на вулицях Полярна та Героїв Дніпра отримала пошкодження та розриви.

Нагадаємо, що 30 вересня трапився обвал Дегтярівського мосту на Шулявці. Технічний журналіст Павло Авдокушин розповів, як стався обвал.

Крім того, журналісти Новини.LIVE побували на місці обвалення Дегтярівського мосту в Києві. Зазначимо, там обвалилися нещодавно встановлені прогони.

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