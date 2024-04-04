Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow У Кличко разворовали 32 млн гривен на зарплате несуществующим уборщикам кладбищ arrow

У Кличко разворовали 32 млн гривен на зарплате несуществующим уборщикам кладбищ

4 апреля 2024 15:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
У Кличко разворовали 32 млн гривен на зарплате несуществующим уборщикам кладбищ
Виталий Кличко. Фото: КГГА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве чиновники одного из коммунально-бытовых предприятий организовали коррупционную схему, согласно которой выплачивали заработную плату несуществующим уборщикам кладбищ. Сумма ущерба столичному бюджету составила 32 миллиона гривен.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Что известно о коррупционной схеме

По данным правоохранителей, должностное лицо и бывшая работница одного из коммунальных предприятий столицы приказывали подчиненным вносить в табели учета неправдивые данные по уборщиках. На основании этих данных несуществующим работникам начислялась зарплата. Средства, приходившие на карточки так называемых работников, снимали организаторы.

Такая схема действовала в течение 2020-2023 годов. Фигуранты нанесли ущерб столичному бюджету почти на 32 миллиона гривен.

Эксдиректор возместил ущерб

Отмечается, что прокуроры сообщили о подозрении должностному лицу и его сообщнице.

Подозреваемый — бывший директор ритуальной службы — признал свою вину, согласился на сотрудничество со следствием, а также возместил нанесенный им ущерб. Речь идет о 16 миллионах гривен. Эти средства были перечислены на счет Киевсовета.

Коррупция в КГГА
Карточки несуществующих работников. Фото: Киевская городская прокуратура
Коррупция в КГГА
Табель учета. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, детективы разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса президента Украины, которая присвоила 94,8 млн грн Укрзализныци. Деньги "отмыли" на закупке трансформаторов.

К слову, коммунальное некоммерческое предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) "Киевский центр развития туризма" планирует заказать две новые фотозоны для города. Соответствующий заказ обойдется бюджету столицы в 700 тысяч гривен.

Виталий Кличко
Киев
война
правосудие
коррупция
кража
КГГА
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК