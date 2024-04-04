У Кличко разворовали 32 млн гривен на зарплате несуществующим уборщикам кладбищ

Виталий Кличко. Фото: КГГА

В Киеве чиновники одного из коммунально-бытовых предприятий организовали коррупционную схему, согласно которой выплачивали заработную плату несуществующим уборщикам кладбищ. Сумма ущерба столичному бюджету составила 32 миллиона гривен.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Что известно о коррупционной схеме

По данным правоохранителей, должностное лицо и бывшая работница одного из коммунальных предприятий столицы приказывали подчиненным вносить в табели учета неправдивые данные по уборщиках. На основании этих данных несуществующим работникам начислялась зарплата. Средства, приходившие на карточки так называемых работников, снимали организаторы.

Такая схема действовала в течение 2020-2023 годов. Фигуранты нанесли ущерб столичному бюджету почти на 32 миллиона гривен.

Эксдиректор возместил ущерб

Отмечается, что прокуроры сообщили о подозрении должностному лицу и его сообщнице.

Подозреваемый — бывший директор ритуальной службы — признал свою вину, согласился на сотрудничество со следствием, а также возместил нанесенный им ущерб. Речь идет о 16 миллионах гривен. Эти средства были перечислены на счет Киевсовета.

Карточки несуществующих работников. Фото: Киевская городская прокуратура

Табель учета. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, детективы разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса президента Украины, которая присвоила 94,8 млн грн Укрзализныци. Деньги "отмыли" на закупке трансформаторов.

К слову, коммунальное некоммерческое предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) "Киевский центр развития туризма" планирует заказать две новые фотозоны для города. Соответствующий заказ обойдется бюджету столицы в 700 тысяч гривен.