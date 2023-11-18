У Кличко рассказали о заграничных поездках чиновников КГГА — какие расходы

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

В октябре-ноябре несколько чиновников Киевской городской государственной администрации и депутатов Киевского городского совета совершили командировку в другие страны. Это происходило, несмотря на жесткие ограничения на выезд депутатов всех уровней и чиновников за границу.

Об этом сообщили в Управлении информационного обеспечения и доступа к публичной информации КГГА в ответ на информационный запрос.

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В частности, в ответе КГГА подтверждаются данные Информатора о путешествии, совершённом директором Департамента культуры КГГА Сергеем Анжияком и начальницей управления региональных и внешних коммуникаций горсовета Викторией Мухой в Бразилию.

Сообщается, что оба были в командировке с 21 октября по 2 ноября в городах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, где проходил саммит культуры городов мира.

80 тысяч на билеты и суточные

"Командировка состоялась на условиях, что принимающая сторона обеспечивает авиаперелет по маршруту "Варшава — Сан-Паулу — Варшава" и проживание во время пребывания в Бразилии. Направляющая сторона обеспечивает переезд поездом по маршруту "Киев — Варшава — Киев" и суточные", — сообщили в КГГА.

Смета путешествия, как следует из ответа, составила 80 тыс. грн.

Смета путешествий. Фото: скриншот

Смета путешествий. Фото: скриншот

Также были подтверждены данные о другой поездке депутата Киевсовета Виктории Мухи: в столицу Бельгии, Брюсселя, с 6 по 12 ноября для участия в Конференции мэров ACT NOW ("Действуй сейчас").

Командировка в Брюссель, Барселону и Лондон

Подтвердились также данные о поездках двух других чиновников КГГА, обнародованных в нашей публикации. В частности, из ответа КГГА на запрос говорится, что директор департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк действительно посещал Брюссель (речь идет о той же конференции "Действуй сейчас", на которую ездила депутат Виктория Муха).

Также Лелюк выезжал по приглашению Ассоциации "ECoD gemeinnützige GmbH", как основателя программы "Европейская столица демократии 2024/25". Путешествие произошло с 15 по 21 октября в столицу Испании, Барселону.

В КГГА подтвердили и визит начальницы управления туризма и продвижения КГГА Марины Радовой в Лондон. Путешествие состоялось с 3 по 11 ноября "в целях представления г. Киева на общенациональном стенде Украины в рамках международного выставочного мероприятия "World Travel Market 2023".

Запрет президента

Напомним, что к чиновникам и депутатам есть немало вопросов по поводу подобных путешествий. Во-первых, еще в январе 2023 года президент запретил депутатам и чиновникам выезд за границу, подписав соответствующее решение СНБО, а некоторые из них даже наказали за нарушение этого запрета.

Во-вторых, возникает вопрос расходования средств на чисто представительские (или "туристические") цели во время войны.

Ранее мы предупреждали, что в условиях полномасштабной войны города уже во второй раз будут принимать годовые бюджеты . Что касается Киева, то в 2023 году граждане сетовали на то, что деньги города пошли на перекладывание мостовой с места на место, хотя сами люди требуют направлять деньги на армию. С ответными призывами горожане выходят под стены КГГА последние несколько месяцев.