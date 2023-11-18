У Кличка розповіли про закордонні поїздки чиновників КМДА — які витрати

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

У жовтні-листопаді декілька чиновників Київської міської державної адміністрації та депутатів Київської міської ради здійснили відрядження до інших країн. Це відбувалося попри жорсткі обмеження на виїзд депутатів всіх рівнів та чиновників за кордон.

Про це Інформатору повідомили в Управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації КМДА у відповідь на інформаційний запит.

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Зокрема, у відповіді КМДА підтверджуються дані Інформатора про подорож, здійснену директором Департаменту культури КМДА Сергієм Анжияком та начальницею управління регіональних та зовнішніх комунікацій міськради Вікторією Мухою до Бразилії.

Повідомляється, що обидва були у відрядженні з 21 жовтня по 2 листопада в містах Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро, де саме проходив Саміт культури міст світу.

80 тисяч на квитки та добові

"Відрядження відбулося на умовах, що приймаюча сторона забезпечує авіапереліт за маршрутом "Варшава — Сан-Паулу — Варшава" та проживання під час перебування в Бразилії. Направляюча сторона забезпечує переїзд потягом за маршрутом "Київ — Варшава — Київ" та добові", — повідомили в КМДА.

Кошторис подорожі, як випливає з відповіді, склав 80 тис грн.

Кошторис подорожей. Фото: скриншот

Кошторис подорожей. Фото: скриншот

Також було підтверджено дані про іншу поїздку депутатки Київради Вікторії Мухи: до столиці Бельгії, Брюселю, з 6 по 12 листопада для участі у Конференції мерів ACT NOW ("Дій зараз").

Відрядження до Брюселю, Барселони та Лондона

Підтвердилися також дані про поїздки двох інших чиновників КМДА, що були оприлюднені в нашій публікації. Зокрема, з відповіді КМДА на запит йдеться, що директор департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк дійсно відвідував Брюсель (йдеться про ту саму конференцію "Дій зараз", на яку їздила депутатка Вікторія Муха).

Також Лелюк виїздив на запрошення Асоціації "ECoD gemeinnützige GmbH", як засновника програми "Європейська столиця демократії 2024/25". Подорож відбулася з 15 по 21 жовтня в столицю Іспанії, Барселону.

В КМДА підтвердили і візит начальниці управління туризму та промоцій КМДА Марини Радової до Лондону. Подорож відбулася з 3 по 11 листопада "з метою представлення м. Києва на загальнонаціональному стенді України в межах міжнародного виставкового заходу "World Travel Market 2023".

Заборона президента

Нагадаємо, що до чиновників та депутатів є чимало питань з приводу подібних подорожей. По-перше, ще в січні 2023 року президент заборонив депутатам та чиновникам виїзд за кордон, підписавши відповідне рішення РНБО, а деяких з них навіть покарав за порушення цієї заборони.

По-друге, виникає питання витрати коштів на чисто представницькі (або "туристичні") цілі під час війни.

Раніше ми попереджали, що в умовах повномасштабної війни міста вже вдруге будуть ухвалювати річні бюджети. Що стосується Києва, то у 2023 році громадяни нарікали на те, що гроші міста пішли на перекладання бруківки з місця на місце, хоча самі люди вимагають направляти гроші на армію. З відповідними закликами містяни виходять під стіни КМДА останні кілька місяців.