У Кличка витратять понад 3 млн грн на систему видачі електронних перепусток
У комунальному підприємстві "Головний інформаційно-обчислювальний центр" КМДА замовили у ТОВ "Ай Ті Груп Україна" модуль "Перепустка в урядовий квартал" системи "Е-перепустка" сумою 3,61 мільйонів гривень. Це стало відомо за результатами тендеру, який провели 23 жовтня.
Про це йдеться на сайті системи "Prozorro", передає видання "Наші гроші".
Що відомо про тендер
Зазначається, що в цьому році планують виконати модернізацію програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи керування електронними перепустками "Е-перепустка" у частині створення модуля "Перепустка в урядовий квартал".
"Тендерів щодо створення самої системи "Е-перепустка" в "Прозорро" знайти не вдалось. Але торік у пояснювальній записці до звіту про хід виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2023 роки писали, що вона була створена у результаті модернізації Системи керування спеціальними перепустками "Карантин". Останню "ГІОЦ" у 2021 році замовив у ТОВ "Ріальто Україна" за 2,46 млн грн", — йдеться у повідомленні.
Завдяки цьому модулю вдасться автоматизувати процес отримання електронних перепусток для:
- посадовців та службовців органів державної влади і місцевого самоврядування,
- працівників підприємств, установ та організацій,
- мешканців урядового кварталу, які мають дозвіл на в’їзд або виїзд із погодженим "Управлінням державної охорони переліком транспортних засобів".
Такі перепустки відображатимуться у мобільному застосунку "Київ Цифровий".
Витрати на такі послуги
"У калькуляції вартості послуг найбільше коштів іде на послуги сторонніх організацій — 3,14 млн грн, або 87%. Це означає, що кошти освоять інші структури, а не та фірма, що отримала підряд. На прибуток підрядника припадає 300 тисяч грн, або 8%. Загальновиробничі витрати складають 66 тисяч грн (1,8%), адміністративні витрати — 54 тисяч грн (1,5%). На заробітну плату персоналу відведено 45 тисяч грн (1,2%), а на єдиний соціальний внесок – 10 тисяч грн (0,3%)", — зауважують у матеріалі.
Як відомо, конкуренти цього товариства були ТОВ "Центральний маршрутизатор" і ТОВ "Геовіжн Солюшенз". Вони разом з переможцем подалися на тендер з однаковими цінами, тобто 3,65 млн грн. Така сума відповідала очікуваній вартості закупівлі, проте під час аукціону вони не робили кроків, порівнюючи з переможцем.
Що відомо про керівників "ГІОЦ" та компанії
Керівництво "Головного інформаційно-обчислювального центру":
- В. о. директор "ГІОЦ" — Дмитро Шевченко,
- заступник директора з виконання міської цільової програми — Дмитро Цвігун,
- уповноважена особа із закупівель — Анна Страдна.
"Створеною в 2018 році столичною "Ай Ті Груп Україна" володіє та керує киянин Олексій Покатенко родом із Кіровоградщини. Раніше засновником і директором фірми був Дмитро Масальський із Лубен на Полтавщині, а до того — столичний адвокат Станіслав Пасько. Із грудня 2022 року фірма натендерила 29,50 млн грн, з яких 19,11 млн грн — у "ГІОЦ", а решту — у комунальної бюджетної установи "Контактний центр міста Києва" Київради", — підсумували у повідомленні.
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