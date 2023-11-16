У Кличка витратять понад 3 млн грн на систему видачі електронних перепусток

Засідання КМДА. Фото: пресслужба Київської міської ради

У комунальному підприємстві "Головний інформаційно-обчислювальний центр" КМДА замовили у ТОВ "Ай Ті Груп Україна" модуль "Перепустка в урядовий квартал" системи "Е-перепустка" сумою 3,61 мільйонів гривень. Це стало відомо за результатами тендеру, який провели 23 жовтня.

Про це йдеться на сайті системи "Prozorro", передає видання "Наші гроші".

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Що відомо про тендер

Зазначається, що в цьому році планують виконати модернізацію програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи керування електронними перепустками "Е-перепустка" у частині створення модуля "Перепустка в урядовий квартал".

Скриншот тендеру з системи публічних закупівель "Prozorro"

"Тендерів щодо створення самої системи "Е-перепустка" в "Прозорро" знайти не вдалось. Але торік у пояснювальній записці до звіту про хід виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2023 роки писали, що вона була створена у результаті модернізації Системи керування спеціальними перепустками "Карантин". Останню "ГІОЦ" у 2021 році замовив у ТОВ "Ріальто Україна" за 2,46 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Скриншот тендеру з системи публічних закупівель "Prozorro"

Завдяки цьому модулю вдасться автоматизувати процес отримання електронних перепусток для:

посадовців та службовців органів державної влади і місцевого самоврядування,

працівників підприємств, установ та організацій,

мешканців урядового кварталу, які мають дозвіл на в’їзд або виїзд із погодженим "Управлінням державної охорони переліком транспортних засобів".

Такі перепустки відображатимуться у мобільному застосунку "Київ Цифровий".

Витрати на такі послуги

"У калькуляції вартості послуг найбільше коштів іде на послуги сторонніх організацій — 3,14 млн грн, або 87%. Це означає, що кошти освоять інші структури, а не та фірма, що отримала підряд. На прибуток підрядника припадає 300 тисяч грн, або 8%. Загальновиробничі витрати складають 66 тисяч грн (1,8%), адміністративні витрати — 54 тисяч грн (1,5%). На заробітну плату персоналу відведено 45 тисяч грн (1,2%), а на єдиний соціальний внесок – 10 тисяч грн (0,3%)", — зауважують у матеріалі.

Як відомо, конкуренти цього товариства були ТОВ "Центральний маршрутизатор" і ТОВ "Геовіжн Солюшенз". Вони разом з переможцем подалися на тендер з однаковими цінами, тобто 3,65 млн грн. Така сума відповідала очікуваній вартості закупівлі, проте під час аукціону вони не робили кроків, порівнюючи з переможцем.

Що відомо про керівників "ГІОЦ" та компанії

Керівництво "Головного інформаційно-обчислювального центру":

В. о. директор "ГІОЦ" — Дмитро Шевченко,

заступник директора з виконання міської цільової програми — Дмитро Цвігун,

уповноважена особа із закупівель — Анна Страдна.

"Створеною в 2018 році столичною "Ай Ті Груп Україна" володіє та керує киянин Олексій Покатенко родом із Кіровоградщини. Раніше засновником і директором фірми був Дмитро Масальський із Лубен на Полтавщині, а до того — столичний адвокат Станіслав Пасько. Із грудня 2022 року фірма натендерила 29,50 млн грн, з яких 19,11 млн грн — у "ГІОЦ", а решту — у комунальної бюджетної установи "Контактний центр міста Києва" Київради", — підсумували у повідомленні.

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