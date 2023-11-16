У Кличко потратят более 3 млн грн на систему выдачи электронных пропусков

Заседание КГГА. Фото: пресс-служба Киевского городского совета

В коммунальном предприятии "Главный информационно-вычислительный центр" КГГА заказали у ООО "Ай Ти Груп Украина" модуль "Пропуск в правительственный квартал" системы "Е-перепустка" суммой 3,61 миллиона гривен. Это стало известно по результатам тендера, проведенного 23 октября.

Об этом говорится на сайте системы Prozorro, передает издание "Наші гроші".

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Что известно о тендере

Отмечается, что в этом году планируют выполнить модернизацию программного обеспечения информационно-коммуникационной системы управления электронными пропусками "Е-пропуск" в части создания модуля "Пропуск в правительственный квартал".

Скриншот тендера с системы публичных закупок Prozorro

"Тендеров по созданию самой системы "Е-перепустка" в "Прозорро" найти не удалось. Но в прошлом году в пояснительной записке к отчету о ходе выполнения Комплексной городской целевой программы "Электронная столица" на 2019-2023 годы писали, что она была создана в результате модернизации Системы управления специальными пропусками "Карантин". Последнюю "ГИВЦ" в 2021 году заказал у ООО "Риальто Украина" за 2,46 млн грн", — говорится в сообщении.

Скриншот тендера с системы публичных закупок Prozorro

Благодаря этому модулю удастся автоматизировать процесс получения электронных пропусков для:

должностных лиц и служащих органов государственной власти и местного самоуправления,

работников предприятий, учреждений и организаций,

жителей правительственного квартала, имеющих разрешение на въезд или выезд с согласованным Управлением государственной охраны перечнем транспортных средств.

Такие пропуска будут отображаться в мобильном приложении "Киев Цифровой".

Расходы на такие услуги

"В калькуляции стоимости услуг больше всего средств идет на услуги сторонних организаций — 3,14 млн грн, или 87%. Это означает, что средства освоят другие структуры, а не та фирма, которая получила подряд. На прибыль подрядчика приходится 300 тысяч грн, или 8%. Общепроизводственные расходы составляют 66 тысяч грн (1,8%), административные расходы — 54 тысяч грн (1,5%). На заработную плату персонала отведено 45 тысяч грн (1,2%), а на единый социальный взнос — 10 тысяч грн (0,3%)", — отмечают в материале.

Как известно, конкуренты этого общества были ООО "Центральный маршрутизатор" и ООО "Геовижн Солюшенз". Они вместе с победителем отправились на тендер с одинаковыми ценами, то есть 3,65 млн грн. Такая сумма соответствовала ожидаемой стоимости закупки, однако на аукционе они не делали шагов, сравнивая с победителем.

Что известно о руководителях "ГИВЦ" и компаниях

Руководство "Главного информационно-вычислительного центра":

И. о. директор "ГИВЦ" — Дмитрий Шевченко,

заместитель директора по выполнению городской целевой программы — Дмитрий Цвигун,

уполномоченное лицо по закупкам — Анна Страдна.

"Созданной в 2018 году столичной "Ай Ти Групп Украина" владеет и руководит киевлянин Алексей Покатенко родом из Кировоградской области. Ранее основателем и директором фирмы был Дмитрий Масальский из Лубен Полтавской области, а до того — столичный адвокат Станислав Пасько. С декабря 2022 года фирма натендерила 29,50 млн грн, из которых 19,11 млн грн — у "ГИВЦ", а остальные — у коммунального бюджетного учреждения "Контактный центр города Киева" Киевсовета", — подытожили в сообщении.

Напомним, в Одесской области планируют купить новый мусоровоз для нужд общества. Речь идет о Таировской общине, где на спецтехнику готовы выделить более 6 млн грн.