Учебный год 2024 – когда школьники пойдут на осенние каникулы

Дети в московской школе. Иллюстративное фото: КГГА

В этом году обучение в столичных школах начнется 2 сентября. А на первые каникулы школьники уйдут уже 28 октября.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в четверг, 15 августа.

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Осенние каникулы в школах в 2024 году

В этом учебном году школам в Киеве рекомендуется организовать образовательный процесс максимально в очном формате. В то же время за два года емкость укрытий в заведениях общего образования столицы увеличилась на 67 тысяч мест.

"Учитывая ситуацию с безопасностью и дополнительное обустройство укрытий, столичным школам рекомендуют организовать образовательный процесс максимально в очном формате. Это будет способствовать социализации учеников и преодолению образовательных потерь и разрывов", — отметил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, первый звонок для школьников прозвучит 2 сентября. Первый семестр продлится до 21 декабря 2024 года, а второй — с 13 января по 30 мая 2025 года.

Относительно осенних каникул — они продлятся с 28 октября по 2 ноября 2024 года. Зимние же запланированы с 23 декабря 2024 года по 11 января 2025 года. Весенние каникулы пройдут с 24 по 29 марта 2025 года.

Кроме того, для учащихся первых классов введут дополнительные недельные каникулы — с 17 по 22 февраля 2025 года.