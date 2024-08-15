Навчальний рік 2024 - коли школярі підуть на осінні канікули

Діти в столичній школі. Ілюстративне фото: КМДА

Цього року навчання у столичних школах розпочнеться 2 вересня. А на перші канікули школярі підуть вже 28 жовтня.

Про це повідомила пресслужба КМДА у четвер, 15 серпня.

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Осінні канікули в школах у 2024 році

У цьому навчальному році школам у Києві рекомендується організувати освітній процес максимально в очному форматі. Водночас за два роки місткість укриттів у закладах загальної освіти столиці збільшилася на 67 тисяч місць.

"З огляду на безпекову ситуацію та додаткове облаштування укриттів, столичним школам рекомендують організувати освітній процес максимально в очному форматі. Це сприятиме соціалізації учнів та подоланню освітніх втрат і розривів", — зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, перший дзвоник для школярів прозвучить 2 вересня. Перший семестр триватиме до 21 грудня 2024 року, а другий — із 13 січня до 30 травня 2025 року.

Щодо осінніх канікул — вони триватимуть із 28 жовтня до 2 листопада 2024 року. Зимові ж заплановані з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року. А весняні канікули пройдуть із 24 до 29 березня 2025 року.

Крім того, для учнів перших класів введуть додаткові тижневі канікули — із 17 до 22 лютого 2025 року.