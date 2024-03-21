В КГГА назвали количество поврежденных учебных заведений в столице из-за российской атаки
По данным Киевской городской государственной администрации, в Киеве в результате ночного ракетного удара повреждения получили шесть учебных заведений. Речь идет об учреждениях в Святошинском и Шевченковском районах.
Об этом сообщили в КГГА.
Последствия обстрелов учебных заведений в Киеве
Отмечается, что в садике и школе, которые находятся в Святошинском районе, взрывная волна выбила стекла и двери. В Шевченковском также повреждены окна зданий школы и двух детских садов, еще на территорию одного сада упали обломки.
Всего в результате ночных обстрелов в столице пострадали 13 человек, 4 из них — госпитализированы в медицинское учреждение, 9 — получили помощь на месте.
В КГГА напоминают, что владельцы поврежденных домов могут получить помощь от города. С информацией о получении компенсации можно ознакомиться на официальном портале Киева.
Напомним, в ночь на 21 марта враг выпустил баллистические и крылатые ракеты. Благодаря Силам противовоздушной обороны удалось сбить все 31 воздушную цель.
В Киеве обломки сбитых ракет упали в трех районах столицы. Последствия атаки можно посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.
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