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У КМДА назвали кількість пошкоджених закладів освіти у столиці через російську атаку

21 березня 2024 09:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У КМДА назвали кількість пошкоджених закладів освіти у столиці через російську атаку
Наслідки обстрілів в одному з районів Києва. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За даними Київської міської державної адміністрації, у Києві внаслідок нічного ракетного удару пошкоджень зазнали шість закладів освіти. Йдеться про установи у Святошинському та Шевченківському районах. 

Про це повідомили у КМДА

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Наслідки обстрілів закладів освіти у Києві

Зазначається, що у садку та школі, які знаходяться у Святошинському району, вибухова хвиля вибила шибки та двері. У Шевченківському також пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садків, ще на територію одного садка впали уламки.

Загалом внаслідок нічних обстрілів у столиці постраждали 13 людей, 4 з них — госпіталізували до медичного закладу, 9 — отримали допомогу на місці.

У КГГА нагадують, що власники пошкоджених осель можуть отримати допомогу від міста. З інформацією про отримання компенсації можна ознайомитися на офіційному порталі Києва. 

Нагадаємо, у ніч проти 21 березня ворог випустив балістичні та крилаті ракети. Завдяки Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 31 повітряну ціль. 

У Києві уламки збитих ракет впали у трьох районах столиці. Наслідки атаки можна подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

Київ
освіта
війна
росіяни
обстріли
окупанти
ракети
війна в Україні

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